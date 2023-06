Ricongiungere testa e corpo di una statua antica non è per niente facile

... da spettatori sentiamo le parole ma le labbra non si muovono, come se fosse tutto nella sua. ...ai danni di Vanessa che il ciondolo si rompe liberando la voce di Ariel e facendola...... inviterà Thomas a non forzare la mano peri suoi genitori . Intanto Brooke ... Steffy comincerà a urlare disperata e Sheila , perso la, non le permetterà di chiamare i soccorsi . La ...... da spettatori sentiamo le parole ma le labbra non si muovono, come se fosse tutto nella sua. ...ai danni di Vanessa che il ciondolo si rompe liberando la voce di Ariel e facendola...

Il «ricongiungimento familiare» tra Articolo Uno e Partito Democratico Il Post