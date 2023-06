Riciclo bottiglie di plastica | tantissime Idee per realizzare Farfalle | Fiori e tanto altro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 19 giugno 2023)di: ComeLeed i flaconi dipossono essere riciclati per poter diventare degli oggetti davvero interessanti, adatti sia per abbellire la vostra casa che interessantiregalo. Di seguito qualche idea dicreativo. 1.VariopintiUtilizzando delledipotrete dare vita a dei bellissimi e coloratissimi, per dipingerli usate dei colori acrilici e per il gambo un filo di ferro. Fonte immagine 2.di: Fiore con fondo ...