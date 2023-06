Ricerca | scoperto ruolo chiave proteina nella regolazione della pressione arteriosa

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 giugno 2023) Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - Un nuovo meccanismo disu modelli animali, potrebbe aprire la strada a una più ampia comprensione delle cause dell'ipertensione. È una prospettiva nuova su un problema globale di salute, legato a patologie gravi come infarto, ictus e decadimento cognitivo. La, pubblicata sulla rivista scientifica Circulation Research, è nata da uno stretto lavoro di squadra di diversi laboratori dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) in collaborazione con Università e Centri diitaliani. Al centro dello studio - si legge in una nota - laDickkopf-3 (Dkk3), conosciuta per essere coinvolta in diverse funzioni, dalla rigenerazione dei tessuti all'angiogenesi ...