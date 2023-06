“Rettificare cognome e cancellare quello della seconda mamma” | il pm di Padova impugna l’atto di nascita di una bimba di 6 anni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Va contro le leggi, e i pronunciamentiCassazione, un atto diregistrato con “due mamme”. Per questo una coppia di donne disi è vista notificare un atto giudiziario con il quale il Procuratore chiede al Tribunale la rettifica deldibambinacoppia (registrato il 30 agosto 2017), attraverso la “cancellazione” del nomemadre non biologica, e la “rettifica” delattribuito alla figlia, tramite cancellazione dimammà. Lacompirà fra poco 6. Il Tribunale ha fissato l’udienza per la discussione del ricorso al 14 novembre prossimo. In realtà la sentenza ...

“Rettificare cognome e cancellare quello della seconda mamma”, il pm di Padova impugna… Il Fatto Quotidiano

In ogni caso è opportuno indicare nel blocco 2.1.6 (DatiFattureCollegate) gli estremi del documento che si intende annullare o rettificare ... presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e ...