Rete Tim | Kkr in vantaggio al rush finale in vista del cda di giovedì

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il cda è riunito questo pomeriggio per una prima disamina delle due proposte: Kkr è anche quella che ha offerto di più, 23 miliardi di euro contro i 19 del consorzio Cdp-Macquarie

Il cda di oggi diha avviato l'analisi delle offerte di Kkr e di Cdp - Macquarie per ladel gruppo telefonico. Sono state analizzate, secondo quanto si apprende, le fairness opionion presentate sulle offerte ...Tra i titoli sotto la lente(+1,39%). I rumors darebbero in vantaggio Kkr sulla. Vendite invece su Snam ( - 2,03%) e Hera ( - 2,01%)) entrambe allo stacco delle cedole. Tra gli altri titoli ...Il cda è riunito questo pomeriggio per una prima disamina delle due proposte: Kkr è anche quella che ha offerto di più, 23 miliardi di euro contro i 19 del consorzio Cdp - Macquarie L'offerta di Kkr ...

Kena Mobile: problemi oggi 17 giugno 2023 per l'operatore su rete TIM Everyeye Tech

I rapporti tra Palazzo Chigi e gli azionisti francesi del gruppo di tlc stanno precipitando. La presidenza del consiglio si è lamentata con ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 giu - Il cda di oggi di Tim ha avviato l'analisi delle offerte di Kkr e di Cdp-Macquarie per la rete del gruppo telefonico. Sono state analizzate, secondo ...