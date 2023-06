Renzi | “Sto con Nordio e Meloni” Poi le critiche a M5S e Pd | “Hanno delirato”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Matteo, da buon garantista non nasconde il sostegno al Ministro della giustizia Carloe alla riforma da poco approvata. Tanto meno non omette il suo appoggio alla premier Giorgiasull’operazione premierato. Mentre è pronto a scagliarsi contro Movimento 5 Stelle e Elly Schlein e il loro presunto “flirt” in Piazza a Roma. L'articolo proviene da Il Difforme.

... i giovani youtuber e il mondo visto come monetizzazione della realtà Incidente a Roma,: 'La ... "Il trauma cheprovando è indescrivibile", ha esordito. Per poi aggiungere un dettaglio provando ...Se la nominal'avesse annunciata all'inizio sarei intervenuta prima - ha detto a Rai Radio1 ... Dopo quanto accaduto sta valutando se lasciare il partito 'No, non cipensando, il mio ...Leggi anche Incidente a Roma,: 'La morte del piccolo Manuel è un omicidio stradale. C'è una ... "Il trauma cheprovando è indescrivibile", ha esordito. Per poi aggiungere un dettaglio provando ...

Renzi: "Io con Berlusconi Il mio spazio è il centro. Sul premierato sto con Meloni" la Repubblica

Il primo cittadino di Taormina, leader di "Sud chiama Nord", ha incontrato il guardasigilli: "Riforma sacrosanta. Ho subito due arresti, sempre assolto..." ...ROMA - "Delirio dei 5 Stelle ieri sul palco di Roma: aver mandato a casa Conte per portare Mario Draghi a Chigi è stata un’operazione difficile e ...