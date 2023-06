Renault Rafale | svelato il nuovo suv coupé della Losanga – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023)a… raffica, ossia il significato delmodello esibito, un suv davvero moltoche potrebbe benissimo venire presentato anche come fastback dall’assetto rialzato. La– nome glorioso anche in campo aeronautico per via dei cacciaDessault e degli aerei da corsa Cuadron– è una declinazione più sportiva e filantegià aerodinamica nuova Espace, modello con il quale condivide meccanica (stesso sistema full hybrid E-Tech 200) e proporzioni (4,71 metri di lunghezza, un centimetro in meno), ma non il numero dei posti. Che sono “solo” 5, sempre ricavati sulla medesima piattaforma modulare CMF-CD dell’Alleanza. Laè parte ...