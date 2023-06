Renault Rafale - Nella Suv coupé c' è più grinta - VIDEO

(Di lunedì 19 giugno 2023) Laè una Suvche va a completare la gamma delle sport utility della Régie nel segmento D, in qualità di ammiraglia. Si tratta, nello specifico, della terza variante del medesimo progetto realizzato su piattaforma Cmf-Cd, pianale che ha già dato i natali alla Austral e alla Espace. La commercializzazione dellaè prevista a partire dalla primavera del 2024. Design unico per la sportiva. La, che deve il suo nome alla storia dellanel campo dell'aviazione, introduce un design diverso rispetto alle cugine, seguendo un trend già avviato con il restyling della Clio: troviamo infatti un frontale completamente differente per taglio del cofano, della mascherina (composta da piccole losanghe) e dei fari a Led (Matrix a richiesta) con le luci diurne ...

La motorizzazione PHEV da 300 cv arriverà anche su altri modelli " Per il momento è prevista su, si valuterà in seguito l'eventuale introduzione su altri modelli della gamma ".

Raffaele Fusilli, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy, racconta le ambizioni di Rafale, la ambiziosa e avanzata ammiraglia della Régie. “ All’interno del piano strategico Renaul ...Un nuovo SUV Coupé ibrido arriva sul mercato e si tratta del Renault Rafale di segmento D. Sviluppato sulla piattaforma CMF-CD, la stessa dell’Austral e dell’Espace, è il primo veicolo di serie intera ...