Reddit Premium e il Fatto Quotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilnon cessa di sorprendere per la scarsa cura che viene dedicata alla verifica dei fatti, soprattutto quando si tratta di argomenti per cui qualche approfondimento sarebbe necessario. Il 12 giugno hanno titolato:in subbuglio, la piattaforma lancia un accessoa 5 dollari al mese: utenti in rivolta, community si oscurano per protesta Ma si tratta di un immane misunderstanding, anche se non è chiaro se sia solo ignoranza della lingua o scelta di fonti dubbie. Vediamo di capire le cose un po’ meglio. Scrive FQ (senza firma, che sia mai che ci mettano la faccia): Come riporta il Wall Street Journal, l’azienda ha deciso di tagliare il 5% delle risorse, pari a 90 dipendenti. A fronte di ciò,diminuirà anche le assunzioni, che dalle 300 previste caleranno a 100. Non ...

