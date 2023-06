REAZIONE A CATENA 2023 | TORNA LA GINNASTICA MENTALE PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 19 giugno 2023) Diciassettesima edizione per “”, il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è a partire dal 19 giugno tutti i giorni alle 18.45, quest’anno per la prima volta, fino al 31 dicembre. Il preserale conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana divertendosi, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “” che “rinfresca la mente”. Questa stagione saranno più di diecimila le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare. In ogni puntata sei concorrenti, divisi in due squadre da tre, ...