Reazione a catena 2023 | quanto dura durata il game show di Rai 1

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 giugno 2023) , quando inizia, a che ora, orario, inizio, quando finisceta), quando inizia e quando finisce? Ildi Rai 1 riparte ogni giorno alle ore 18.45 dal 19 giugnocon la conduzione di Marco Liorni. Questa edizione sarà la più lunga di sempre, perché andrà avanti fino al 31 dicembre. Insomma, il gioco non si limiterà al periodo estivo ma, visto il grande successo, ci terrà compagnia fino a fine anno.mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. Come da tradizione, Marco Liorni accoglierà in ogni puntata due squadre composte ciascuna da ...