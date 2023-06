Real Madrid | ufficiale il ritorno di Joselu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ilha comunicato ufficialmente l’acquisto didall’Espanyol. Tutti i dettagli sull’operazione Di seguito il comunicato delsu. COMUNICATO –Mato è un nuovo giocatore del. L’attaccante torna nel nostro club dopo aver vinto la Nations League 2023 con la squadra spagnola, in cui è stato protagonista con il suo gol decisivo contro l’Italia in semifinale, ed essere stato capocannoniere nazionale nell’ultimo campionato (16 gol con l’Espanyol).La rosa di Ancelotti si rafforza con un calciatore di grande esperienza, che ha segnato gol nei tre maggiori campionati in cui ha militato. In Spagna ne ha firmati 58, ai quali si aggiungono i 22 che ha fatto in Bundesliga e i 10 che ha ...

