Real Madrid | ufficiale il ritorno di Joselu dopo 11 anni

Ora è ufficiale: Joselu tornerà ad indossare la casacca del Real Madrid. Il calciatore della Nazionale iberica, la scorsa stagione all'Espanyol, arriva in prestito con opzione di riscatto alla fine della prossima annata. Il 33enne attaccante, che undici anni fa fece le sue due prime presenze con i 'Blancos' verrà presentato in conferenza stampa domani 20 giugno alle ore 11:00.

Si parla di un interesse di Bayern Monaco, Chelsea eper il giocatore, con la società bianconera che lascerebbe partire per un'offerta vicina ai 100 milioni di euro. © RIPRODUZIONE ...Il matrimonio si farà tra un anno perché il tecnico di Reggiolo non ha voluto rescindere anticipatamente il contratto con il. Specie dopo una stagione al di sotto delle aspettative ...Commenta per primo Come si legge nel comunicato ufficiale del, ' ile l'Espanyol hanno concordato il prestito del giocatore Joselu , che sarà legato al club blanco per la prossima stagione, con opzione di acquisto al termine della stessa.

Il Real Madrid rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Joselu. 33 anni, l'attaccante che 11 fa giocò due partite con la prima squadra dei Blancos, arriva a titolo definitivo dall'Espanyol ...Il club spagnolo ha concluso il terzo acquisto di questo mercato estivo dopo gli arrivi di Brahim Diaz e Bellingham ...