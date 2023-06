Ravezzani spara a zero su Dybala | “Quelli che baciano la maglia e poi vanno in società e chiedono più soldi | altrimenti…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il giornalista e direttore di Telelombardia, Fabio, si è scagliato contro l’attaccante della Roma, Paulo, per la sua richiesta d’aumento d’ingaggio. Di seguito riportiamo le sue parole (dal suo profilo Twitter) molto dure a riguardo: “che segnano,la, piangono se perdono in finale e poiinL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:su Mourinho: “E’ un martire, finchè c’è qualcuno che gli crede. E’ vergognoso quello che ha detto, vuole un club…” Timpano sbotta contro Maldini: “Non aveva nessun motivo per parlare di ...