Rassegna stampa | le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 giugno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le- Calciomercato.it'Frattesi pronto per l'Inter': così apre la Gazzetta dello Sport dopo il primo gol in Nazionale del centrocampista del Sassuolo. Ha l'accordo col club nerazzurro: 'E'...

... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 19 giugno 2023Ladi Calciomercato.it vi ...Leggi i commenti: tutte le notizie 19 giugno 2023Leggi i commenti: tutte le notizie 19 giugno 2023

Tra gli obiettivi della Lazio c'è quello di rinforzare il centrocampo. Un reparto che richiede un'attenzione particolare sia in entrata che in uscita, con Milinkovic che è la grande variabile in casa ...FacebookSeguici su Facebook TwitterSeguici su Twitter Google+Seguici su Google YoutubeIscriviti sul nostro canale InstagramSeguici su Instagram Il napolionline.com è una Testata Giornalistica ...