Raspadori | tanti recuperi e l' assist di tacco Uno così non può restare fuori Gazzetta

Se Mancini voleva vincere con la Spagna doveva schierare Dimarco, Chiesa, Retegui enel 4 - 3 - 3. Cambi perfetti erimpianti Mg Budapest (Ungheria) 26/09/2022 - Nations League / Ungheria - italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Giacomo ...Mancini prova a uscire dalla pressione con Chiesa e Zaniolo, in campo pere Gnonto per ... Inutili ipalloni alti in area dell'Olanda, Mancini può sorridere e provare di nuovo a pensare ...5.5 : si fa ricordare per l'assist a Dimarco in occasione del primo gol azzurro, poi la sua partita è condita da tanta volontà e daerrori. Dal 63' Chiesa 6.5 : entra in campo con ...

Raspadori, tanti recuperi e l'assist di tacco. Uno così non può restare ... IlNapolista

Segnano Dimarco e Frattesi nei primi minuti, nella ripresa Chiesa mette il sigillo nonostante il ritorno dei padroni di casa ...Le parole di Francesco Acerbi, difensore dell’Italia, dopo la vittoria degli azzurri contro l’Olanda in Nations League Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria degli Azzu ...