Ranking WTA | Cocciaretto n 41 prima delle azzurre | Swiatek sempre leader

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tutto più o meno come sette giorni fa in casa Italia nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei tornei di Nottingham e 's - Herogenbosch: sonosei ...

... la britannica Katie Boulter, che passa dal numero 126 al numero 77 festeggiando in un colpo solo il "best" ed il primo trofeo, e le 4 recuperate dalla russa Ekaterina Alexandrova, ...Ilaggiornato a lunedì 19 giugno 2023. Nessun cambiamento tra le prime dieci della classifica, con Iga Swiatek che conserva la prima posizione davanti ad Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, ...AtpContinua la marcia di avvicinamento sull'erba al terzo storico torneo del Grande Slam del 2023, il tanto atteso Wimbledon. Questa settimana sono andati in scena i tornei di Stoccarda e ...

Ranking WTA (19 giugno 2023): Iga Swiatek sempre sul trono, Elisabetta Cocciaretto n.1 d'Italia OA Sport

Tutto più o meno come sette giorni fa in casa Italia nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione dei ...Il primo turno del Wta 250 di Birmingham offre una sfida affascinante per Camila Giorgi: di fronte ci sarà una delle più grandi tenniste di sempre, Venus Williams (che ha preso una Wild Card per parte ...