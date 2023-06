Ranking Wta aggiornato a lunedì 19 giugno | nessun movimento in top-10 | perde posizioni Errani

(Di lunedì 19 giugno 2023) IlWTA192023.cambiamento tra le prime dieci della classifica, con Iga Swiatek che conserva la prima posizione davanti ad Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, le sue due maggiori rivali in questi primi sei mesi di stagione. Poco da segnalare anche in casa Italia, con Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini sempre appaiate a quota 1100 punti, che valgono alle due rispettivamente la quarantunesima e quarantaduesima piazza. Chidiverse posizione è invece Sara, ben tredici: ora la veterana tennista romagnola è numero 82.Wta19Iga Swiatek 8.940 Aryna Sabalenka 8.011 Elena Rybakina 5.090 Caroline Garcia ...

AtpContinua la marcia di avvicinamento sull'erba al terzo storico torneo del Grande Slam del 2023, il tanto atteso Wimbledon. Questa settimana sono andati in scena i tornei di Stoccarda e ......quarto titolo in carriera in singolare a livello( il primo a Shenzhen nel 2020 ) e da lunedì sarà nuovamente a ridosso delle prime 20 (n° 22), a sei posizioni di distanza dal suo bestdi ...... n.26e quarta testa di serie, nonché campionessa in carica, si è imposta in rimonta per 46 64 76(3), in due ore e 52 minuti, nel derby russo contro Veronika Kudermetova, n.14 dele prima ...

Ranking WTA (19 giugno 2023): Iga Swiatek sempre sul trono, Elisabetta Cocciaretto n.1 d'Italia OA Sport

Per la terza volta in stagione potremmo assistere ad una finale tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, ma il tabellone è ricco di grandi giocatrici. Nessuna italiana al via ...Katie Boulter si aggiudica l’atto conclusivo del Rothesay Open in scena a Nottingham vincendo il suo primo titolo del circuito maggiore ai danni della connazionale Jodie Burrage, anch’essa in attesa d ...