(Di lunedì 19 giugno 2023) Una nuova settimana inizia e nelWTA non ci sono variazioni. In top-10 èla polacca Igaa dominare la scena, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. Ci si prepara alla stagione sull’erba e scopriremo comesaprà affrontarla, noti i suoi limiti su questa superficie. A completare il gruppo delle migliori dieci giocatrici del mondo ci sono la francese Carolina Garcia, l’americana Jessica Pegula, la tunisina Ons Jabeur, la statunitense Coco Gauff, la greca Maria Sakkari, la ceca Petra Kvitova e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.WTA Lunedì 191 IgaPOL 8940 2 Aryna Sabalenka BLR 8011 3 Elena Rybakina KAZ 5090 4 Caroline Garcia FRA 5025 5 Jessica Pegula USA 4905 6 Ons ...

AtpContinua la marcia di avvicinamento sull'erba al terzo storico torneo del Grande Slam del 2023, il tanto atteso Wimbledon. Questa settimana sono andati in scena i tornei di Stoccarda e ......quarto titolo in carriera in singolare a livello( il primo a Shenzhen nel 2020 ) e da lunedì sarà nuovamente a ridosso delle prime 20 (n° 22), a sei posizioni di distanza dal suo bestdi ...... n.26e quarta testa di serie, nonché campionessa in carica, si è imposta in rimonta per 46 64 76(3), in due ore e 52 minuti, nel derby russo contro Veronika Kudermetova, n.14 dele prima ...

Ranking WTA (19 giugno 2023): Iga Swiatek sempre sul trono, Elisabetta Cocciaretto n.1 d'Italia OA Sport

Per la terza volta in stagione potremmo assistere ad una finale tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, ma il tabellone è ricco di grandi giocatrici. Nessuna italiana al via ...In un evento conclusivo sicuramente gradito oltremanica ma un po’ povero come livello complessivo (si affrontavano la quarta e la quinta finalista con il ranking più basso in un WTA su erba dal 1985), ...