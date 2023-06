Raid in uffici postali e centri scommesse | in carcere tre 20enni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono accusati di una rapina ino postale e di due colpi solo tentati tre ventenni dell’hinterland napoletano fermati dai carabinieri di Aversa (Caserta) su ordine della Procura della Repubblica di Napoli Nord; il fermo è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha confermato ilper i giovani. Dall’indagine sono emersi elementi a carico degli indagati per tre colpi a mano armata – avevano anche coltelli – commessi a maggio tra le province di Napoli e Caserta, in particolare due tentate rapine commesse all’o postale di Capodrise (9 maggio) e al centroKingbet di Cesa (13 maggio) e una rapina consumata alle poste di Giugliano in Campania (31 maggio). In tutti i casi, hanno accertato i carabinieri, i tre partivano dal covo prescelto, ovvero ...