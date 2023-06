Rai | Amadeus ha già mandato tutto agli avvocati | la bomba al Tg1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ha già "della Rai",. Ma chi immagina una guerra legale con viale Mazzini, magari "per colpa" del governo di centrodestra, sba di grosso. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è proiettato all'edizione 2024. Intervistato da Giorgia Cardinaletti al Tg1 nello spazio "Caffè con", l'uomo dei record dell'Ariston (di ascolti e titoli su giornali e siti) non ha svelato se, come pare, il prossimo Festival sarà il suo ultimo da direttore artistico, ma anticipa già dei cambi di format importanti, a partire dal regolamento della gara canora più famosa del mondo. "Ho finito di scriverlo e lo sto mandando all'approvazione deglidella Rai", ha spiegato rivelando di aver fin dalla prima edizione un ...