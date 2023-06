di 23 anni si lancia dalla finestra al quinto piano: 'Stava litigando con la ragazza' Francesco morto impiccato prima degli esami di terza media: l'ultimo saluto ai funeraliGli inquirenti stanno ora cercando ulteriori elementi per comprendere le ragioni che hanno spinto ila compiere un gesto così disperato . Al momento, l'identità del giovane non è stata ancora ..."Giovanni era unpieno di vita - ha commentato il sindaco Guido Di Leone - Ogni parola è superflua davanti ad una tragedia del genere. Meglio meditare in silenzio, nel dolore e nel rispetto. ...

Ragazzo si getta dal 'ponte dei suicidi' e muore a 32 anni: tragedia nell'aquilano leggo.it

Un giovane di 32 anni di Avezzano (Aq) si è ucciso lanciandosi dal ponte di Pietrasecca, sull'autostrada A24 a Carsoli (L'Aquila). Il cavalcavia, soprannominato Ponte dei ...Il minorenne potrebbe ora essere indagato per omicidio colposo. Straziata dal dolore la comunità di Cellole. “Giovanni era un ragazzo pieno di vita - ha commentato il sindaco Guido Di Leone - Ogni ...