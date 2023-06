Ragazzo di 22 anni in coma dopo una violenta aggressione nella notte al Poetto di Cagliari

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lorenzo Porru, undi 22di Quartu Sant’Elena (), si trova inall’ospedale Brotzuaver subito una brutalelascorsa al, la principale spiaggia di. Le sue condizione sono definite gravissime e la prognosi è riservata. Gli aggressori, Francesco Carta e Nicola Loddo, 31 e 22, sono stati arrestati e portati nel carcere di Uta con l’accusa di tentato omicidio aggravato. I carabinieri del Nucleo Radiomobile, coordinati dal magistrato Rita Cariello, hanno denunciato anche due ragazze presenti sul posto, Maria Dolores Ibba, 19, e Martina Trudu, 22, che dovranno rispondere di omissione di soccorso in quanto non hanno ...

Undi 23è ricoverato in fin di vita dopo essere stato picchiato a sangue a Cagliari . Ilè finito in coma dopo aver subito un violento pestaggio vicino alla spiaggia del Poetto ...

Prima la lite, poi l'aggressione, descritta come di una violenza inaudita. I due aguzzini hanno continuato a infierire sul ragazzo anche quando era a terra, tempestandolo di calci e cinghiate sul volt ...