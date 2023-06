Raffaella Carrà | le 10 canzoni più famose

Dai fiori d'arancio (di Virginia Mihajlovic) agli omaggi in onore di(che avrebbe compiuto 80 anni), scopriamo quali sono state le notizie più discusse e chiacchierate sui social. Le ...Ha partecipato a vari programmi tv, quali Forte Forte Forte condotto da, e The Apprentice condotto da Flavio Briatore, mentre la sua carriera musicale è seguita da tempo da Mariella ...Abbonati per leggere anche Leggi anche I film di, la diva che disse no a Hollywood Charlotte Rampling: "L'Italia di Visconti e Cavani mi ha fatto sentire bella" "Bassifondi", Trash ...