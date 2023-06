Raffa | trailer del documentario su Raffaella Carrà

(Di lunedì 19 giugno 2023) Per festeggiare gli 80anni dalla nascita diella, una delle principali icone della tv italiana, arriverà al cinema “- ritratto di un’icona senza tempo”. Ilscritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio, è diretto da Daniele Luchetti e sarà in sala dal 6 al 12 luglio. “”, una produzione originale Disney+, rappresenta l’opportunità per ripercorrere sul grande schermo, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio straordinario che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente. SINOSSI UFFICIALE DELMa chi èella ...

L'uscita del film al cinema è prevista per il 6 di luglio, ma già dal 16 giugno si aprono le prevendite dei biglietti. Infatti il film resterà nei cinema solo fino al 12 luglio, ma ora è disponibile i ...«Ma se lei non fosse la Carrà chi vorrebbe essere», chiede Giovanni Minoli. E lei: «La Pelloni». Il fulmineo botta e risposta è contenuto nel trailer del docufilm che Daniele Luchetti ha dedicato all ...