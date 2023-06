Rabbit Hole dopo il finale | perché non perdere l' adrenalinica serie con Kiefer Sutherland

(Di lunedì 19 giugno 2023)il, non possiamo che complimentarci con John Requa e Glenn Ficarra per la storia portata in scena ine soprattutto per l'averci messo di fronte ai demoni della nostra società. Che ci osservano continuamente e sono pronti a prendere i nostri dati a loro uso e consumo. Siamo tutti osservati. Sempre. Sembra volerci dire questo, la nuovacon protagonistache lo ha fatto tornare in tv questa volta su Paramount+. Laha anche permesso all'attore, figlio d'arte, di fare ritorno al genere a lui più congeniale di 24, lo show che lo lanciò all'inizio del nuovo millennio, praticamente una seconda pelle televisiva,le parentesi di Touch e ...

Infine, spazio al mondo delle serie con notizie su Mare Fuori,e Manifest , grazie agli interventi di Carolina Mautone . Qui sotto il trailer d i Spider - Man: Across the Spider - Verse . ..., un intricato mosaico tra presente e passato, con ottimi attori e un tema musicale di grande livello. Una serie thriller cospirativa ben sopra la media sui temi della sicurezza, della ...è disponibile in streaming esclusivamente su Paramount+ in 8 episodi. Quando si tratta di doppi o tripli giochi in un contesto spionistico, è d'obbligo dire che "niente è come sembra", ...

Rabbit Hole dopo il finale: perché non perdere l'adrenalinica serie ... Movieplayer

