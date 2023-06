Quincy Promes condannato a 18 mesi di carcere | ha accoltellato il cugino

(Di lunedì 19 giugno 2023) Guai grossi per, ex calciatore dell'Ajax e della nazionale olandese, oggi calciatore dello Spartak Mosca. L'esterno è stato infattia 18di reclusione per aver ...

Guai grossi per, ex calciatore dell'Ajax e della nazionale olandese, oggi calciatore dello Spartak Mosca. L'esterno è stato infatti condannato a 18 mesi di reclusione per aver accoltellato a una gamba ...La carriera dirischia di sterzare ancora, e stavolta in modo definitivo. L'esterno d'attacco dello Spartak Mosca, 22 gol nell'ultimo campionato, è stato infatti condannato a 18 mesi di carcere per ...Il tribunale di Amsterdam ha ritenutocolpevole di aggressione aggravata per aver accoltellato il cugino a una gamba durante una festa di famiglia nell'estate del 2020. Un anno e mezzo di carcere la condanna per il ...

Il calciatore olandese Quincy Promes è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per aggressione aggravata Il Post

Guai grossi per Quincy Promes, ex calciatore dell'Ajax e della nazionale olandese, oggi calciatore dello Spartak Mosca. L'esterno è stato infatti condannato a 18 mesi di reclusione per aver accoltella ...Per i fatti risalenti a luglio 2020 l'accusa aveva chiesto due anni. L'avvocato dell'attaccante dello Spartak Mosca annuncia il ricorso ...