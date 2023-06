Quanto è difficile il de-risking dell' Ue dalla Cina

(Di lunedì 19 giugno 2023) La seconda metà del mese di giugno è tra le più cariche'anno per l'Unione europea e anche il 2023 non sarà un'eccezione. Prima del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, ambasc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Fondi alternativi: quanto è difficile essere... Morningstar

La Commissione domani dovrebbe presentare la sua Strategia per la sicurezza economica dell'Unione europea. Le proposte dovrebbero inquadrare le restrizioni alle esportazioni di alcune tecnologie, beni ...Non usa a caso il vocabolo Gasperini quando ricorda la prima visita al vivaio dell’Atalanta ... come il capitano), è insostituibile sul mercato e per questo richiesto: 40 milioni, difficile chiudere ...