Quando torna a giocare l’Italia? Calendario prossime partite | si riparte a fine estate con …

(Di lunedì 19 giugno 2023) Si è concluso nel primo pomeriggio di ieri, il cammino nella UEFA Nations League delguidata dal ct Roberto Mancini. Gli Azzurri, a partire dalle 15.00 e all’interno del De Grolsch Veste di Enschede, hanno affrontato l’Olanda di Ronald Koeman nella Finalina per il 3° e 4° posto nella competizione continentale. A prevalere è stata la nostra Nazionale con un 2-3. A sbloccare l’incontro ci ha pensato Federico Dimarco con un gran gol. Poi Davide Frattesi, in stato di grazia, ha bucato nuovamente le mani a Justin Bijlow. Gli olandesi, ma solamente al 68esimo, hanno accorciato le distanze con la rete di Steven Bergwijn ma dopo appena quattro minuti, Federico Chiesa, ha portato l’incontro sull’1-3. Nel finale Georginio Wijnaldum ha siglato il tardivo 2-3. Una medaglia di bronzo che ha reso meno amara questa brevissima spedizione olandese, partita male vista la ...

