Qualificazioni Europei 2024 | Inghilterra a valanga sulla Macedonia Francia di misura sulla Grecia

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’travolge ladel nord 7-0 e blinda il primo posto del gruppo C delleaglidel. La nazionale di Southgate – inserita nello stesso girone dell’Italia – si conferma a punteggio pieno con una grande prova ad Old Trafford. La scena è tutta di Bukayo Saka, che realizza una tripletta nel secondo tempo. Al resto pensa Harry Kane che sblocca il risultato al 29? dopo un’iniziativa di Shaw. Al 39? inizia lo show dell’esterno dell’Arsenal che penetra in area da posizione defilata e lascia partire un missile sotto la traversa. Il 3-0 porta la firma del beniamino di casa Rashford al 45?. La serata da incubo dellaperò è solo iniziata. Al 47? Saka realizza uno dei gol più belli dell’anno: controllo a seguire e tiro di controbalzo vincente ...

Il portiere del Real Madrid non si è presentato nel ritiro della sua nazionale, che sta preparando la sfida con l' Estonia valida per leai prossimi. Ufficialmente per un ...... all'Ernst Happel Stadion di Vienna, l'Austria affronterà la Svezia per la quarta giornata delleaglidel 2024; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. Il Gruppo F , nel ...Page Dove vedere la partita in TV e streaming La gara Turchia - Galles , valida per la giornata 4 delleagli2024 , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Sky. Nello ...

Qualificazioni Europei oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Francia-Grecia e l'Inghilterra Fanpage.it

Serata ricchissima di incontri valevoli per le Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024. Sono stati ben 12 gli incontri disputati in questo lunedì 19 giugno, con diverse conferme e alcune ...Termina 7-0 ad "Old Trafford" tra Inghilterra e Macedonia del Nord, quarta giornata delle qualificazioni agli Europei2024 ...