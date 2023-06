Qualificazioni Europei 2024 | dove vedere le partite di lunedì 19 giugno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Quarta giornata di qualificazione agli19si disputeranno dodici: Francia-Grecia e Irlanda-Gibilterra per il gruppo B, Inghilterra-Macedonia del Nord e Ucraina-Malta per il gruppo C, Armenia-Lettonia e Turchia-Galles per il gruppo D, Irlanda del Nord-Kazakistan...

... al Republican Stadium after Vazgen Sargsyan di Yerevan, l'Armenia affronterà la Lettonia per la quarta giornata del Gruppo D delleagliche si svolgeranno in Germania nel ...La qualificazione ai prossimi campionati, insomma, a questo punto appare soltanto una formalità. Ed in caso di vittoria contro la Grecia allo Stade de France i giochi sarebbero chiusi, anche ...Nel tempio dei Red Devils affronterà la Macedonia del Nord , con l'obiettivo di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai prossimi campionati. La selezione guidata da Gareth Southgate ...

Belgio - Austria (1-1) Qualificazioni Europei 2024

Tornano oggi le qualificazioni agli Europei 2024 con molte partite interessanti, ecco dove vederle in TV. In campo anche Francia e Inghilterra.