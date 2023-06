Qualificazioni Euro 2024 | goleada dell’Inghilterra | vincono Ucraina | Francia e Turchia | la Romania rimonta la Svizzera

(Di lunedì 19 giugno 2023) Serata ricchissima di incontri valevoli per leai Campionatipei di Germania. Sono stati ben 12 gli incontri disputati in questo lunedì 19 giugno, con diverse conferme e alcune sorprese non di poco conto. Andiamo a vedere come sono andate le cose, girone per girone. GRUPPO B La, senza brillare, supera la Grecia con il punteggio di 1-0 grazie ad un calcio di rigore di Mbappè. Nell’altro match l’Irlanda stende Gibilterra per 3-o con le reti di Johnston, Ferguson e Idah, tutti nella ripresa. Classifica:12 punti, Grecia 6, Irlanda e Olanda 3, Gibilterra 0. GRUPPO C Passeggiatache surclassa la Macedonia del Nord con il punteggio di 7-0 (reti di 2 Kane, 3 Saka, Rashford e Phillips). Nel match giocato nel pomeriggio, invece, ...

14 Come negli scorsi giorni, è continuato ogg i il programma delle gare delle nazionali per le2024, che si terrà in Germania. Hanno aperto alle 18 tre partite, di cui una riguarda da vicino l' Italia di Roberto Mancini : nel Gruppo C, quello degli Azzurri , l' Ucraina ......per la quarta giornata della qualificazione a2024 VIENNA - Martedì 20 giugno, all'Ernst Happel Stadion di Vienna, l'Austria affronterà la Svezia per la quarta giornata delle...La partita Turchia - Galles di Lunedì 19 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 4° giornata delle2024 SAMSUN - Lunedì 19 giugno 2023 , alle ore 20:45 riflettori puntati su Turchia - Galles , match valido per la giornata 4 delle2024 . Non si tratta del ...

