Quali Euro 2024 | Ucraina | 1-0 sofferto con Malta LIVE | Inghilterra | Francia | Danimarca | Svizzera e Turchia | Nazionali

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 giugno 2023) 2023-06-19 20:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Come negli scorsi giorni, è continuato oggi il programma delle gare delleper leficazioni a, che si terrà in Germania. Hanno aperto alle 18 tre partite, di cui una riguarda da vicino l’Italia di Roberto Mancini: nel Gruppo C, quello degli Azzurri, l’sconfigge 1-0 alla City Arena Trnava, in Slovacchia, la nazionale di, allenata dall’italiano Michele Marcolini, grazie al rigore di Tsygankov, dopo l’impresa in Macedonia del Nord, che ha portato gli uomini di Sergey Rebrov al secondo posto, a quota 6, dietro all’e a +3 sulla nostra nazionale. In serata alle 20.45 gli uomini di Southgate vogliono portarsi a ...