“Qualcuno ha provato a depistare le indagini” | nelle chat tra gli youtuber la verità sull’incidente di Roma

(Di lunedì 19 giugno 2023)tra gliladiLadi, costato la vita a un bambino di 5 anni, potrebbe nascondersi tra ledeglie tra gli scambia di messaggi che i giovani potrebbero essersi scambiati subito dopo la tragedia. Il sospetto degli inquirenti, infatti, è chevicino al gruppo dei TheBorderline, possa essersi allontanato dal luogo dell’incidente per cancellare foto, video eche potrebbero contenere possibili prove su comportamenti irresponsabili da parte di coloro che erano a bordo del suv Lamborghini. Secondo il Corriere della Sera, questa settimana inizieranno gli esami sui contenuti ...

Nelle chat fra gli youtuber la verità sullo scontro del Suv con la Smart: «Qualcuno ha provato a depistare le indagini» Corriere Roma

La verità sull’incidente di Roma, costato la vita a un bambino di 5 anni, potrebbe nascondersi tra le chat degli youtuber e tra gli scambia di messaggi che i giovani potrebbero essersi scambiati ...La possibilità che qualcuno si sia allontanato dal luogo dell’incidente, il sospetto che la corsa a cancellare video dai telefoni e a rimuoverne altri dai canali social sia stata una strategia concord ...