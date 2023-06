Qatargate | lascia il giudice Claise a capo delle indagini La Procura | «In via cautelare» Cozzolino in stato di fermo

(Di lunedì 19 giugno 2023) La decisione è stata presa «nonostante l’assenza di elementi effettivi che possano mettere in dubbio la correttezza di ogni persona coinvolta e il lavoro sostanziale che lo stessoe gli inquirenti hanno svolto in questo caso»

Eva Kaili fa causa al Parlamento L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili , coinvolta nell'inchiesta belga sul, ha fatto causa allo stesso Parlamento "per violazione della sua ...EVA KAILIIL CARCERE - L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, coinvolta nell'inchiesta belga sul, ha fatto causa allo stesso Parlamento 'per violazione della sua immunità ......in sede europea sulla direttiva anticorruzione proposta dalla Commissione dopo il, che ... E sottolinea anche un altro aspetto: 'Mentre si vorrebbe cancellare l'abuso d'ufficio, siin ...

Eva Kaili fa causa al Parlamento europeo. Cozzolino in stato di fermo a Bruxelles Il Sole 24 ORE

L'eurodeputato Andrea Cozzolino si trova in stato di fermo a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Lo riferisce il portavoce della procura federale belga ...Qatargate, nuovo colpo di scena nell'inchiesta. Il giudice istruttore Michel Claise, che dirige le indagini, ha deciso stasera di lasciare il caso. Il quotidiano belga Le Soir spiega la decisione come ...