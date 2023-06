Qatargate | Eva Kaili fa causa al Parlamento europeo | ' Ha violato l' immunità parlamentare'

A poco meno di un mese dal suo rilascio e a due settimane dall'attacco dall'indagine l'ex vicepresidente del Parlamento europeo,Kaili , coinvolta nell'inchiesta belga sul, ha fatto causa allo stesso Parlamento 'per violazione della sua immunità parlamentare, essendo stata monitorata dai servizi segreti durante il ...Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo e coinvolta nell'inchiesta belga denominata, ha fatto causa allo stesso Parlamento. La politica greca ha citato l'europarlamento 'per ...Kaili fa causa al Parlamento europeo. L'ex vicepresidente del Pe, coinvolta nell'inchiesta belga sul, si è mossa contro l'istituzione che presiedeva "per violazione della sua immunità ...

L’ex vicepresidente sostiene che sia stata violata la sua immunità perché sarebbe stata monitorata dai servizi segreti, mentre partecipava alla commissione d’inchiesta sull’utilizzo di software spia ...L'europarlamentare Eva Kaili, coinvolta nel cosiddetto Qatargate, ha fatto causa contro il Parlamento europeo "per violazione della sua immunità parlamentare, ...