Pure Mattarella liquida i debunker | “No ai certificatori di news”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il bello della nostra Costituzione è certamente la sua capacità di garantire il libero pensiero come evidenzia il suo art. 21: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. In occasione dei 70 anni dell’Uspi, Unione stampa periodica italiana, il Presidente della Repubblica Sergioha ricordato che “la autenticità dell’informazione è affidata, dalle leggi, alla professionalità e deontologia di ciascun giornalista” e che sarebbe “fuorviante e contraddittorio con le stesse disposizioni costituzionali immaginare che organismi terzi possano ricevere incarico didella liceità dei flussi informativi”. In questo evento che riunisce oltre mille testate periodiche, troviamo nelle parole del Capo ...