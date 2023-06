... per il quale si rischia che l'apparato finisca in ginocchio, segnalando che "nei prossimi 2 anni più di 1.200andranno in quiescenza lasciando sguarniti molti Servizi". "Ilavrebbe ...... come ha riportato la procura di Firenze che ha recepito ildel gip Angelo Antonio Pezzuti ,... diventando giudici, investigatori osenza avere alcun argomento a sostegno delle nostre ...... per sapere quando si potrà fare domanda bonus psicologo 2023 bisogna aspettare il... L'utilizzo doveva avvenire presso i professionisti () accreditati all'iniziativa. Lo strumento ...

Psicologi, decreto PA rischia di mettere in ginocchio il SSN Agenzia ANSA

"Il Decreto PA potrebbe creare gravi carenze di personale nel sistema sanitario". Lo paventa Ivan Iacob, segretario gen. (ANSA) ...C'è ancora poco tempo per i professionisti che hanno aderito al noto bonus psicologo (da massimo 600 euro) per inviare tutte le fatture e ricevere i pagamenti dallo Stato.