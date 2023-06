PSG | Sergio Rico si risveglia dal coma | la moglie | «Si vede la luce»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Buone notizie per il PSG, il portiereè uscito dale sarebbe cosciente: le parole dellaDopo il brutto incidente a cavallo, arrivano delle buone notizie da. Il portiere del PSG, secondo quanto riportato da Telecinco, sarebbe uscito dal. I segnali sarebbero confortanti, visto che sarebbe cosciente e avrebbe persino iniziato a comunicare a gesti con i suoi familiari. Intercettata dai giornalisti fuori dall’ospedale ladel portiere, Alba Silva, ha così commentato: «Siamo ancora lì, facciamo piccoli passi in avanti e stiamo iniziando are la. Piano piano, bisogna avere tanta pazienza».

Rico cade da cavallo davanti alla moglie: trauma cranico. 'È in gravi condizioni'Rico, come sta il portiere delcolpito da un cavallo. La famiglia: 'Decisive le prossime 48 ...Il portiere era sedato da fine maggio, dopo una caduta da cavallo SIVIGLIA (SPAGNA) - Arrivano finalmente delle buone notizie sulle condizioni diRico, 29enne portiere spagnolo del Paris Saint Germain ricoverato dallo scorso 28 maggio presso l'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dopo una caduta da cavallo. Secondo "TeleCinco", i ...Fortunatamente però la storia diRico sta andando su un altro binario. Dopo la bruttissima caduta da cavallo per il portiere delsono stato giorni di coma profondo e di paura massima per ...

PSG, Sergio Rico esce dal coma. La moglie: 'La sedazione è stata tolta, ha ripreso conoscenza' Calciomercato.com

Il portiere era sedato da fine maggio, dopo una caduta da cavallo SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Arrivano finalmente delle buone notizie ...Giungono finalmente buone notizie dalla Spagna sulle condizioni del portiere del Psg Sergio Rico, ricoverato a causa di un brutto incidente a cavallo a El Rocio, un villaggio in Andalusia.