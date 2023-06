Psg | è Luis Enrique il nuovo allenatore

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo il no di Nagelsmann il Psg ha trovato l’della prossima stagione e sarebbeDopo il no di Nagelsmann il Psg ha trovato l’della prossima stagione e sarebbe. Secondo quanto riportato da L’Equipe, gli accordi sono molto vicini alla chiusura e nelle ultime ore si sarebbe anche intensificati.

Per la stampa francese, accordo vicino con il tecnico spagnolo Dopo il mancato accordo con Julian Nagelsmann, il Paris Saint Germain avrebbe individuato inEnrique il successore dell'allenatore Cristophe Galtier. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il club francese sarebbe vicinissimo all'ex commissario tecnico della Spagna, che salvo sorprese ...L'Equipe fa sapere che il Paris Saint - Germain avrebbe sceltoEnrique per la panchina parigina. È l'ex CT spagnolo il prescelto per la panchina della squadra della capitale francese, dopo che le trattative con Julian Nagelsmann non sono andate a buon fine ...Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Il calciomercato non dorme mai. Concluso il campionato, da oggi ...

Il Psg ha scelto Luis Enrique, l'annuncio settimana prossima - Sportmediaset Sport Mediaset

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...tra i giocatori che si sono messi in luce in azzurro, anche due di cui si parla molto in chiave calciomercato, Davide Frattesi (verso l'Inter) e Federico Chiesa (può lasciare la Juve). Intanto il PSG ...