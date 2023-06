Pronte le direttive sull’Intelligenza Artificiale del Parlamento Europeo

Leggi su newsagent

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’Europa prende posizione sulla legge(AI) con 499 voti a favore, 28 contrari e 93 astensioni ed è pronta ad avviare i negoziati con gli Stati Ue sul testo definitivo. Le norme mirano a garantire che l’AI sviluppata e utilizzata in Europa sia conforme con i diritti e i valori dell’Ue, come in materia di supervisione umana, sicurezza, privacy, trasparenza, non discriminazione e benessere sociale e ambientale. L’eurosostiene il divieto totale di utilizzo di tecnologie di riconoscimento biometrico ad intelligenzain tempo reale nei luoghi pubblici. È stato bocciato l’emendamento del Ppe che chiedeva di inserire nell’Ai Act, il testo che racchiude le nuove regole Ue per l’Intelligenza, alcune eccezioni per permettere l’uso di telecamere ...