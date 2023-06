Promes choc | condannato a 18 mesi di carcere Accoltellò il cugino durante una festa di famiglia

Commenta per primo Quincyfinirà in carcere. L'attaccante olandese, ex - nazionale e oggi ancora sotto contratto con lo Spartak Mosca è stato processato in seguito alle accuse di aver accoltellato un cugino durante una ...Commenta per primo Quincyfinirà in carcere. L'attaccante olandese, ex - nazionale e oggi ancora sotto contratto con lo Spartak Mosca è stato processato in seguito alle accuse di aver accoltellato un cugino durante una ...

Quincy Promes shock: condannato a 18 mesi per aver accoltellato il cugino La Gazzetta dello Sport

Per i fatti risalenti a luglio 2020 l'accusa aveva chiesto due anni. L'avvocato dell'attaccante dello Spartak Mosca annuncia il ricorso ...