Procura Padova impugna 33 atti nascita | “Registrazione figli due mamme contro legge”

Invalidati gli atti che riconoscono il secondo genitore dal 2017 a oggi. Una delle mamme che hanno ricevuto al notifica: un trauma per nostra figlia, gravi ...Le contestazioni riguardano lo stato di famiglia dei minori di coppie omogenitoriali dal 2017 a oggi Ladiha impugnato 33 gli atti di nascita , registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Le ...C'è chi non potrà più andare a prendere il proprio figlio all'asilo se non con una delega firmata dall'unico genitore riconosciuto, chi non potrà più interloquire con il pediatra, chi dovrà cambiare ...

