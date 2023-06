Procura Padova impugna 33 atti nascita | “Registrazione figli due mamme contro legge”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 19 giugno 2023) (Adnkronos) – Ladihato 33 glidi, registrati dal sindaco Sergio Giordani, dal 2017 a oggi, per riconoscere aidelle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Le raccomandate – a quanto riporta ‘Il Mno di’ – sono state inviate in questi giorni, con il decreto del Tribunale che di fatto cancella il “genitore 2” dallo stato di famiglia. La conseguenza di questo atto, che segue la circolare inviata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a metà marzo, è la possibiledi altrettanti processi in sede civile. Casi di registrazionite, dopo la stretta del Governo Meloni, sono emersi in varie regioni d’Italia. Ciò che rende ...