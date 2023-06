Procura Padova impugna 33 atti di nascita di bimbi con due mamme | Sono illegittimi

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 19 giugno 2023) Va contro le leggi, e i pronunciamenti della Cassazione, un atto diregistrato con "due". Per questo una coppia di donne gay disi è vista notificare un atto giudiziario con il quale iltore chiede al Tribunale la rettifica dell'atto didella bambina della coppia (registrato il 30 agosto 2017), attraverso la "cancellazione" del nome della madre non biologica, e la "rettifica" del cognome attribuito alla figlia, tramite cancellazione di quello della 'seconda mamma'. La bimba compirà fra poco 6 anni. Il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione del ricorso al 14 novembre prossimo. Ma non è il solo caso.33 quelli che laha deciso dire. "casi uguali, non c'è nessun ...