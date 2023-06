Probabili formazioni Repubblica Ceca-Inghilterra | Europei Under 21 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ledi, gara della fase a gironi degli21, che si disputa in Romania e in Georgia. La partita avrà inizio alle ore 18 di giovedì 22 giugno nel gruppo C alla Batumi Arena di Batumi, in Georgia. In campo duetalentuose, soprattutto quella dei Tre Leoni che sfoggiano in attacco il ricercatissimo Balogun, anche dalle big italiane. Fila è l’unica punta della Cechia. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici. Ledi(4-2-3-1): Kovar; Gabriel, Vitik, Hranac, Fukala; Zamburek, ...