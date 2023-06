Priya Kansara | «Non è il matrimonio che definisce una donna»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 giugno 2023) L'attrice, britannica con radici in India, è al primo ruolo da protagonista in Polite Society - ora al cinema - che parla di inclusione e stereotipi in un modo nuovo. E qui ci racconta quali sono quelli ancora da combattere e perché: «Il mondo può essere ancora un posto crudele, soprattutto per le donne, ma credo che possiamo cambiarlo. Quindi meritiamo di credere in noi stesse e di credere nel potere che abbiamo»