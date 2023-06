Primi gossip da Temptation Island 2023 | le discutibili intenzioni di un “fidanzato” forse ancora per poco

(Di lunedì 19 giugno 2023) Manca una settimana esatta all’esordio della nuova edizione di, ma già da ora non mancano isui protagonisti. In questi giorni il profilo ufficiale ha già snocciolato le presentazioni delle varie coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti e le rispettive storie.in attesa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Se per la città di Napoli si tratta deilive, diversa è la situazione a Milano dove i ... GUARDA ANCHE Tutti i video diNon visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter ...A partire daidi luglio, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset debutterà una nuova soap opera: si tratta di My home my destiny , una serie turca che vede protagonista Demet Ozdemir, l'attrice ...Ecco quindi che negli ultimi giorni hanno iniziato a 'materializzarsi' inomi sul possibile sostituto di Orietta Berti in qualità di opinionista del GF. Al momento il nome più quotato sarebbe ...

Primi gossip Temptation Island 2023: le discutibili intenzioni di un fidanzato Blog Tivvù

Le foto del matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi, celebrato a Noto sabato 17 giugno 2023. Dopo 8 anni d’amore e la figlia Vivienne, la coppia ha pronunciato il sì. Ad accompagnare mamma ...Ilary Blasi si sta preparando all'ultima diretta e ha deciso di documentare sulle sue storie Instagram il suo rituale prima del programma. Dopo l'ultima puntata, dove la conduttrice ha deciso di fare ...