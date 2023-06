Prime pagine 19 giugno | 'La chiave Juve' | 'Frattesi pronto per l'Inter' | 'Napoli | Rudi day'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sui giornali in edicola oggi tanto spazio al mercato. Caldi i nomi di Davide, centrocampista del Sassuolo in gol ieri con l'Italia...

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulledei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 19 giugno 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulledi oggi, lunedì 19 giugno ...... ma va anche ricordato - per onestà professionale - che Maurizio Costanzo ha scrittodi ... Tornando a noi, 'i fatti distinti dalle opinioni' era una delleregole che si imparava nelle ...Mosse Casatese - Sant'Angelo: via Personè, Sassella e Pontiggia, pronte invece leconferme; ... FINALE UNDER 186 - 7 L'Inter perde ancora lo Scudetto. Dopo aver battuto il Sassuolo in ...

Le prime pagine di oggi Il Post

FacebookSeguici su Facebook TwitterSeguici su Twitter Google+Seguici su Google YoutubeIscriviti sul nostro canale InstagramSeguici su Instagram Il napolionline.com è una Testata Giornalistica ...Il centrocampista del Sassuolo segna il primo gol in Nazionale e gioca una partita da leader. Può decollare verso Inzaghi.