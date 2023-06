Primario chiede soldi ai pazienti per saltare le liste d' attesa | ' Sequestrato un tesoretto da 200mila euro' Arrestato

Avrebbe intascato fino a 700 euro per avvantaggiare i pazienti in lista d'attesa all' ospedale di Esine, in provincia di Brescia . Le indagini hanno portato all'arresto di Giovanni Mazzoli , dirigente ...... non per la minore libertà, ma per il menù meno ghiotto servito dai giornali", siFlick. L'... agevolano il controllo sociale e sui pubblici poteri da parte dei giornalisti, compitodell'...'Contattato personalmente e direttamente daldi Oncologia e periodicamente sollecitati dal ... Il medicodi chi sono 'le responsabilità di un tale disservizio che, a mio avviso potrebbe ...

Primario chiede fino a 700 euro per far saltare le liste d'attesa ai ... Fanpage.it

Avrebbe intascato fino a 700 euro per avvantaggiare i pazienti in lista d'attesa all'ospedale di Esine, in provincia di Brescia. Le indagini hanno portato all'arresto di Giovanni ...Il primario del reparto di oculistica dell’Ospedale Civile Vallecamonica di Esine è stato arrestato. Si faceva pagare per far saltare le liste d'attesa.